Rotterdamse familie Lok steelt show met rijkelijk verlichte kersthuizen

De hele familie werkt zich eind oktober al in het zweet om het kerstpaleis te decoreren. Ze zijn dol op lichtjes: "Het is gewoon zo gezellig al die lichtjes, met veel plezier versieren we ons hele huis", zegt mevrouw Lok.

Kijkers

Elk jaar komen er tientallen mensen kijken. "Ik werk in de supermarkt en mensen vragen mij in september al of ik al ben begonnen met versieren", zegt mevrouw Lok. Vooral veel grootouders met kinderen komen kijken vult de zwager van Lok aan.

De lichtjes blijven hangen tot en met 1 januari aan de Geullestraat in Rotterdam Beverwaard. "Op die dag is de hele familie samen, dan kan iedereen gelijk helpen om alles er weer af te halen", lacht mevrouw Lok.