Vijf dagen natuurfilms op vijfde editie Wildlife Film Festival Rotterdam

Het Wildlife Film Festival Rotterdam gaat woensdag weer van start. Het is de vijfde keer dat dit bijzondere festival met alleen natuurfilms in Rotterdam wordt gehouden.

Natuurdocumentaires zijn populair op streamingsdiensten en scoren hoge kijkcijfers op televisie. Raymond Lagerwaard is de bedenker en de directeur van het Wildlife Film Festival. Hij is van kinds af aan gek op natuurdocumentaires. Bij gebrek aan een festival met alleen natuurdocu's, maakte hij zeven jaar geleden met twee anderen aan de keukentafel plannen om een eigen filmfestival te organiseren.

Honderden films keuren

Met zijn team ontvangt Lagerwaard honderden films van over de hele wereld. Die worden allemaal bekeken. Zo'n twintig man is daar een half jaar mee bezig. Uiteindelijk komen er veertig titels door de keuring heen, die allemaal twee of drie keer worden vertoond op het festival.

Bij de selectiekeuze staan goede beelden, een goede montage en goed geluid voorop. Het liefst zijn de films ook vernieuwend en actueel. Films over de Nederlandse natuur hebben een streepje voor.

"Ik blijf me iedere keer verbazen over de schoonheid van de natuur. Dieren die verrassende dingen doen die je niet wist," zegt Lagerwaard in de radiostudio van Rijnmond.

Drones

Lagerwaard legt uit dat scherpere resolutie beelden, de opkomst van drones, verbeterde onderwatercamera's en nachtcamera's bijdragen aan de stijgende populariteit van natuurfilms. Ook actuele thema's als natuurbehoud en duurzaamheid zijn redenen dat mensen graag wildlifefilms bekijken.

De openingsfilm is dit jaar Galapagos. Een andere film die wordt vertoond is De Levende Delta, waarover Rijnmond eerder met de maker sprak.

Wildlife Film Festival is van 30 oktober tot en met 3 november in Cinerama bioscoop aan de Westblaak in Rotterdam.

Luister het hele gesprek met directeur Raymond Lagerwaard terug door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.