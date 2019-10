Maximaal anderhalf uur parkeren moet overlast Veranda terugdringen

Het is vaak eindeloos rondjes rijden en soms bijna knokken voor een plekje op de Rotterdamse Veranda. Niet fijn als je er woont. Het probleem speelt al vele jaren.

Parkeeradviseur René Hogerheide bedacht een plan dat bij succes ook in andere wijken wordt uitgerold. "Wij denken dat we een goede oplossing hebben. Tijdens wedstrijden is maximaal anderhalf uur parkeren niet aantrekkelijk voor supporters. Een wedstrijd plus pauze duurt namelijk al bijna twee uur."

Geen supporters pesten

Na anderhalf uur even via de welbekende parkeerapps zoals Parkmobile verlengen vanuit het stadion is geen optie. Pas na een half uur kan dat weer. "Het is dan wel zaak dat er regelmatig gecontroleerd wordt."

Een lastig punt is wel dat er een bioscoop is en deze groep wel een plaatsje op het parkeerterrein zou moeten krijgen. "Daar zijn we nog niet uit. Al zijn er wel globale ideeën", zegt Hogerheide.

Supportertje pesten is het niet, zegt Hogerheide. "Ook Feyenoord staat achter dit plan. Zij willen dat de fans parkeren op de plekken die ervoor bedoeld zijn, zoals P+R Beverwaard en Noorderhelling."

Proef

Hogerheide verwacht dat het plan tijdens wedstrijden honderden geparkeerde auto's gaat schelen. De proef gaat in per januari als de tweede seizoenshelft van start gaat en duurt tot en met mei. Dan wordt er geëvalueerd.

Bewoners Belangen Veranda reageert uitermate positief op het plan. Voorzitter Alwin van Es: "Direct invoeren en wat ons betreft niet alleen op wedstrijddagen, maar altijd. De overlast heeft al veel te lang geduurd."