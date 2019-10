Twee schietpartijen in Rotterdam

In twee wijken van Rotterdam is woensdagochtend vroeg geschoten. Als eerste was het raak op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland. Daar is rond 04:00 uur drie keer geschoten op een café.

Niemand raakte gewond. De dader van de schietpartij op het Noordereiland is ontkomen.

Een uur later is er geschoten op een winkel in de Van Lennepstraat in de wijk Spangen. Ook daar raakte niemand gewond. Er is geen spoor van de schutter.