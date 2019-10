Het weer vandaag: prachtig herfstweer!

Het is een dag met prachtig herfstweer en volop zon. Het wordt in de middag 10 graden en dan waait er een matige oostenwind, windkracht 3.

In de avond en nacht is het helder en koud. De temperatuur daalt landinwaarts naar het vriespunt. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Donderdag dan een zonnig slot van de maand oktober. In de middag wordt het 9 graden. De oostenwind waait opnieuw matig, windkracht 3.

Vanaf vrijdag drukken depressies met de bijbehorende storingen een stempel op ons weer. Het betekent wisselvallig weer met geregeld regen of buien en op zondag staat er veel wind. Het wordt zachter met in de middag in het weekend in de middag een temperatuur tussen 13 en 15 graden. De nachten verlopen zeer zacht met in het weekend temperaturen in de dubbele cijfers.