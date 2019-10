VIDEO: Bouwbedrijven blokkeren Ring Rotterdam met langzaam-aan-actie

De vrachtwagens staan klaar in Heerjansdam

Vanuit Heerjansdam zijn op dit moment zestig vrachtwagens met opleggers, kiepwagens en diepladers onderweg naar de Ring Rotterdam. Op deze rondweg om de stad willen ze actie voeren in het kader van Grond in Verzet, de acties vanuit de bouw tegen de regels rondom stikstof en PFAS.

De stoet begon op de A29. Via de A15 gingen de vrachtwagens A16 op , richting het Terbregseplein.

Hoe de actie verder verloopt is niet duidelijk, zegt een van de woordvoerders van de wilde actie. "Dat kan zijn met langzaam rijden of zelf helemaal blokkeren. Dat hangt af van de situatie."

"Er doen zo'n zestig bedrijven uit Rotterdam en omgeving mee", gaat de woordvoerder verder. "Als het op het Malieveld vol is, dan gaan we maar op een andere manier actie voeren."

Ondanks de te verwachten overlast, benadrukt de woordvoerder dat het nog gaat om een publieksvriendelijke actie. "Laten we het gezellig houden", zegt ze.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Eerder vanmorgen werd duidelijk dat het Malieveld vol is voor vrachtwagens en ander zwaar materieel. Lees verder op het liveblog over de actie in Den Haag.