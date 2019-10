VIDEO: Bouwers voeren actie op Ring Rotterdam: actie voorbij, Ring weer vrij

Op de Ring Rotterdam hebben woensdag zestig vrachtwagens gereden in een actie van Grond in Verzet. Op deze rondweg om de stad wilden ze actie voeren tegen de regels rondom stikstof en PFAS.

De actie begon en eindigde in Heerjansdam. Via de A29 reden de vrachtwagens, kiepwagens en diepladers de Ring Rotterdam op. Vervolgens reden de wagens via de A15, A16, A20 en A4 terug naar de A15. Bij het Vaanplein keerden de wagens terug naar Heerjansdam.



De bouwers kozen voor deze actie, omdat het Malieveld in Den Haag al helemaal vol stond. Toch wilden ze het publieksvriendelijke karakter bewaren. Op de A20 was de linkerbaan nog steeds bruikbaar voor het overige verkeer. De colonne wordt begeleid door een motoragent.Lees verder op het liveblog over de actie in Den Haag.