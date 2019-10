VIDEO: Bouwers voeren actie op Ring Rotterdam: langzaam over de A20

Vanuit Heerjansdam zijn op dit moment zestig vrachtwagens met opleggers, kiepwagens en diepladers onderweg naar de Ring Rotterdam. Op deze rondweg om de stad willen ze actie voeren in het kader van Grond in Verzet, de acties vanuit de bouw tegen de regels rondom stikstof en PFAS.

De stoet begon op de A29. Via de A15 gingen de vrachtwagens A16 op , richting het Terbregseplein.



De vrachtwagens gaan via de A20 naar de A4. Daarna gaat de stoet over de A15 weer naar het Vaanplein. "Daar staat ook nog iets te gebeuren", zegt verslaggever Suzanne Mulder. "Wat dat is, is nog niet gezegd."

De colonne wordt begeleid door een motoragent.



Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Eerder vanmorgen werd duidelijk dat het Malieveld vol is voor vrachtwagens en ander zwaar materieel. Lees verder op het liveblog over de actie in Den Haag.