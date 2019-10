Nog steeds veel onvervulde vacatures in Rijnmondregio

Ook in de zorg is veel personeel nodig

Werkgevers in de Rijnmondregio hebben steeds meer moeite om nieuw personeel te vinden. Het gaat nog altijd beter met de economie en het aantal banen groeit door. Maar het is lastig om de vacatures in te vullen, schrijft het UWV in een overzicht.

Het instituut verwacht ook volgend jaar nog een toename van het aantal banen, met bijna 20 duizend tot 683 duizend. De economie groeit nog wel in Nederland, zij het minder hard dan voorgaande jaren.

In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In Rijnmond doen zich specifiek tekorten voor in de zorg, techniek, ICT en onderwijs.

Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te krijgen.

Regiomanager Marina Siebkes van UWV Rijnmond zegt dat het belangrijker is om mensen een perspectief te geven op langer werk. “Een goed voorbeeld hiervan is WW@WORK, een initiatief van de gemeente Rotterdam met UWV om werkzoekenden die al langer een WW-uitkering ontvangen en in de bijstand ‘dreigen’ te belanden aan een baan te helpen.”