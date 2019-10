Vertraging op Ring Rotterdam door bouwprotest

De deelnemers reden bij Barendrecht de A29 op. Daarna ging het de A15 op richting Ridderkerk en de A16 over de Van Brienenoordbrug. Via de A20 ging de stoet de Beneluxtunnel in en terug naar Heerjansdam.

De deelnemers hadden portofoons bij zich om met elkaar af te stemmen. "We moeten blijven rollen, want dan zijn we niet in overtreding", zei de actieleider rond 10:15 uur op Radio Rijnmond. De actievoerders wilden wel aandacht voor de stikstofproblemen, maar niet het hele verkeer lamleggen.

Ook op de A12 waren voertuigen bezig met een langzaamaanactie richting het Malieveld in Den Haag. Daar was de vertraging groter.