Rijnmond Onderneemt: Suzanne ging van vaste baan naar rijdend tramrestaurant

Een eigen zaak, je moet het maar durven. De Nederlandse economie floreert als nooit tevoren en het lijkt dan ook het ideale klimaat om een eigen onderneming te starten. Maar is dat ook zo? Rijnmond gaat in alle lagen van de bevolking op zoek naar de durfallen die de sprong naar zelfstandig ondernemen hebben gewaagd.

En dan kom je vaak heel mooie verhalen tegen, zoals dat van Suzanne Knegt, die haar vaste baan besloot op te zeggen om een rijdend tramrestaurant te beginnen.

"Daar staat 'ie dan", zegt Suzanne trots wanneer ze de RET-remise inloopt aan de Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen. De tram uit 1969 is omgebouwd tot restaurant met 44 plaatsen, een keuken en toilet aan boord. En zo was de Rottertram geboren, die in ruim twee uur tijd langs de bekendste bezienswaardigheden van de stad rijdt.

"Ik heb jarenlang bij de RET gewerkt op de marketingafdeling en had altijd al iets met trams. Iets wat mijn vrienden ook niet altijd hebben begrepen, als ik weer eens enthousiast werd over een tram. En nadat ik een tijdje rondliep met dit plan, besloot ik het uiteindelijk gewoon te doen."

Twijfels

Toch ging het niet altijd van een leien dakje. Hoewel Suzanne middels crowdfunding aan de benodigde financiële middelen kwam, moest er heel veel gebeuren aan de historische tram die zij ging renoveren voor haar onderneming.

"Veel mensen hebben ook wel getwijfeld aan mij en deze onderneming", zegt Suzanne in alle eerlijkheid. "Daardoor begon ik soms ook te twijfelen, maar was het tegelijkertijd extra motivatie om het te laten werken."

En uiteindelijk slaagde Suzanne daarin, en sinds juni 2018 heeft ze haar eigen rijdende tramrestaurant: de Rottertram. "Ik wil nu eerst dit allemaal op de rails krijgen en houden, maar binnenkort wil ik mijn lening afbetalen en vast personeel aannemen."

En daarna? "Ik denk niet dat ik het bij één tram wil houden, maar ik wil rustig en beetje bij beetje verder groeien. Want ik vind dit wel echt hartstikke leuk om te doen en heb er geen seconde spijt van."