Aanstaand Feyenoord-trainer Advocaat stopt bij Veronica

Nog voor Feyenoord heeft bevestigd dat Dick Advocaat de nieuwe trainer wordt, is al naar buiten gekomen dat de Hagenaar stopt als analist bij de Champions League-uitzendingen van Veronica.

"Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar vanuit Feyenoord is de wens neergelegd of ik wil stoppen met mijn tv-werkzaamheden", meldt Advocaat op de website van Veronica Inside. Advocaat wordt de opvolger van Jaap Stam als trainer van Feyenoord.

De Hagenaar zal worden geassisteerd door Cor Pot, vaste gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Of Pot nog regelmatig blijft aanschuiven bij het programma is nog niet bekend. De redactie van FC Rijnmond hoopt uiteraard van wel.