Rockanje viert 800-jarig bestaan

Personeel lagere school in Rockanje ca 1900

De Dorpsweg in 1905

Er is een groep van acht mensen gevormd, die de details gaan uitwerken de komende tijd, zegt burgemeester Peter de Jong van de gemeente Westvoorne waar Rockanje onder valt.

"Het hoogtepunt is in het weekend van monumentendag in september. Dan wordt er het hele weekend groots feest gevierd door de Rockanjenaren" aldus De Jong woensdag op Radio Rijnmond.

Het feest speelt zich af rond het Dorpsplein in een historische setting. Daarnaast komt er een streekmarkt, mogelijk een Solextour en een expositie over de opgravingen in Rockanje.

"Er gaat veel meer gebeuren. We beginnen al op 1 januari met de Nieuwjaarsduik. Die gaat ook in het teken van 800 jaar Rockanje staan. We hopen dan ook dat er achthonderd deelnemers zullen zijn."

Rockanje ontstond waarschijnlijk uit een boerderij bij de duinen. Rond 1220 werd het dorp voor het eerst vermeld in een akte en viel vanaf toen onder de Heeren van Voorne.