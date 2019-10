Bomenplantfestival Tree Fest strijkt neer in Barendrecht

Thom van de Beek vertelt over Tree Fest bij natuurgoed Ziedewij in Barendrecht

The Pollinators zetten zich inmiddels al enkele jaren in om de bestuivende diersoorten in Nederland een handje te helpen. "Dat betekent al snel dat je je gaat bezig houden met bloemetjes zaaien, omdat dat goed is voor de bijen", zegt initiatiefnemer Thom van de Beek. "Maar je gaat ook kijken naar andere oorzaken die te maken hebben met het feit dat het niet goed gaat met bestuivende soorten."

Biodiversiteit

Eén van die oorzaken bleek de in rap tempo afnemende biodiversiteit, de afwisseling tussen verschillende soorten dieren en planten. "Toen zijn we gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Een van die dingen is bomen planten. En niet zomaar bomen, maar juist allerlei verschillende soorten die zorgen voor een toename van de biodiversiteit."

Volgens Van de Beek geeft één lindeboom bijvoorbeeld net zo veel voedsel als een hectare bloemenveld. "In dat opzicht hebben bomen een groot voordeel."

Tree'ference

De plannen van de Pollinators reiken verder dan de nieuwe bomen in Barendrecht. Het One Trillion Trees-programma van de VN, om wereldwijd een triljoen bomen te planten, sluit daarbij aan. Tijdens Tree'ference, een conferentie over bomen woensdagmiddag in Blue City in Rotterdam, worden verdere plannen besproken.

"Wij willen uitzoeken wat nog meer goede plekken zijn om te planten, met wie en hoe we dat überhaupt kunnen doen. Hoeveel geld is daarvoor nodig? Dat soort vragen willen we tijdens de conferentie beantwoorden", zegt Van de Beek.

"Dat is voornamelijk praten en dat is leuk, maar het moet wel in de praktijk gebracht worden. Vandaar dat we zaterdag beginnen met de eerste bomen. Dat is een begin. Met bewoners uit de omgeving planten we die bomen, waarmee we toch een beweging op gang proberen te krijgen die niet alleen het belang van bomen planten begrijpen, maar die er ook concrete actie aan koppelen."