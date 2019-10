Groot tekort aan kinderwinterjassen bij Kledingbank Rotterdam-Delfshaven

November staat voor de deur, de temperatuur daalt en dus mag de winterjas weer uit de kast. Voor veel gezinnen in Rotterdam is dit geen vanzelfsprekendheid. Stichting Kledingbank Rotterdam in Delfshaven kampt met een groot tekort aan voornamelijk kinderwinterjassen en doet een dringende oproep.

"Kinderen spelen, hun jas slijt en is dan niet mooi meer. Dat kunnen we mensen niet meer geven", zegt Mary Olman van de Kledingbank het tekort aan kinderwinterjassen. "Rotterdam heeft veel kinderrijke gezinnen, die worden verwezen naar ons." Ook vluchtelingen of mensen in de schuldsanering worden doorverwezen naar de Kledingbank aan de Oostkousdijk.

De vraag naar winterjassen is vele malen groter dan het aanbod. "We hebben al veel mensen teleurgesteld weg moeten sturen, omdat we geen jassen meer hebben. Dan kunnen ze wel andere kledingstukken meenemen, maar een warme jas is toch wel erg belangrijk."

Honderden jassen

Deze mensen krijgen van de Kledingbank een tegoedbon om alsnog een jas te komen halen als ze weer op voorraad zijn. Maar daarvoor is de Kledingbank afhankelijk van wat het publiek inlevert.

"Voor komende winter hebben we wel honderden jassen nodig", legt Mary uit. "Niet alleen kinderjassen, maar ook aan herenjassen hebben we een groot tekort."

De stichting klopte eerder aan bij Rijnmond voor een inzamelingsactie. Daar werd toen massaal gehoor aan gegeven. "Rotterdammers hebben gewoon een warm hart, sommige mensen kochten zelfs nieuwe jassen om aan de vraag te voldoen."



Weerman Ed Aldus vindt het ook belangrijk dat de jassen worden ingezameld. "Je merkt nu ook al dat het kouder is buiten. Vanmorgen was er ook al een beetje vorst, dan kan je je kind toch niet wegsturen met een dun zomerjasje? En zeker zo meteen niet, als je een paar weken sneeuw en ijs hebt."

Hij heeft vertrouwen in de actie. "Ik verwacht geen tientallen jassen, ook geen honderden. Maar duizend verwacht ik er wel!" Volgens Mary is zo'n grote hoeveelheid geen enkel probleem. "We hebben een loodsje. En wat we over hebben, gebruiken we gewoon volgend jaar weer."

Jassen kunnen worden ingeleverd bij de Kledingbank aan de Oostkousdijk 13C. "Tussen 10:00 uur en 15:00 uur, behalve op zondag."