Belbus Krimpen enorm succes, haalt ouderen uit hun isolement

Voor boodschappen, een doktersbezoek, de tandarts, een visite, de zangsoos of de breiclub. De belbus in Krimpen aan den IJssel rijdt ouderen van hot naar her. Het is een succes, want het haalt ouderen die slecht ter been zijn uit een isolement.

"Als ik de belbus niet had, zat ik veel meer thuis. Nu voel ik me er veel meer bij betrokken. Ik ben onder de mensen", zegt de 84-jarige Ada de Meijer. Drie keer per week maakt ze gebruik van de belbus; voor boodschappen, voor een lunch buiten de deur en voor haar wekelijkse groepsgesprek. "Het is voor mij een uitje. Ik vind het heerlijk die belbus. Ik kom zo overal in Krimpen."

Een andere klant, de 88-jarige Geertje Geleijnse kan door de belbus deelnemen aan het zangkoor voor 55-plussers. "Ik ben zingend geboren. Ik zing heel graag, ook thuis bij de vaat", zegt de goedlachse dame in de bus. Het koor is al begonnen met de repetities van het kerstconcert in december. Uit vrees te laat te komen, had ze al naar de centrale gebeld waar de belbus bleef.

Van één naar drie bussen

Vijftien jaar geleden startte Krimpen met één belbus. Inmiddels rijden er drie bussen, zes dagen in de week. Ook 's avonds is de bus in te schakelen. De ritten worden telefonisch besproken en voor een artsbezoek hoef je alleen de heenrit te reserveren. De terugreis regelt de doktersassistent via de centrale.

De belbus in Krimpen wordt gerund door 75 vrijwilligers van wie de jongste 63 jaar is. De 76-jarige John van Dorsten is twee keer per week chauffeur en dat doet hij met veel plezier. "Het is dankbaar en fantastisch werk", zegt hij met een glimlach. Veel van de vrijwilligers bij de belbus willen na hun pensioen graag actief blijven.

Betaalbaar

De belbus maakt jaarlijks 28 duizend ritten. Krimpen is een gemeente met veel ouderen die nog zelfstandig wonen. Voor hen is de belbus een uitkomst en goed betaalbaar. De contributie is zes euro per maand en per rit is het vijftig cent.

"Dat is een goede prijs", zegt mevrouw Geleijnse Geleijnse. "Voor de bejaarden in Krimpen heel fijn, ook die met alleen een AOW."

De belbus in Krimpen is een stichting en financiert zich met de contributie van klanten en lokale sponsoren. De meeste vrijwilligersbijdragen van de gemeente gaan ook in de pot van de belbus.

'Veel plezier'

De klanten van de belbus zijn ook dik tevreden met de vrijwilligers die een handje helpen bij in in uitstappen. "Ik heb heel veel plezier van de belbus en het zijn hele fijne mensen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Ik vind het heel mooi dat ze het doen", zegt de 86-jarige Nees Boers-van der Wal. Zij gaat iedere week naar haar breiclub en naar de markt met de belbus.

Chauffeur John van Dorsten kent inmiddels de weg op zijn duimpje in Krimpen en zet alles op alles om te voorkomen dat mevrouw Geleijnse te laat komt voor haar zangkoor. "U bent ruim op tijd mevrouw Geleijnse", zegt hij opgelucht bij aankomst. Al zingend en de stembanden opwarmend verlaat de 88-jarige de belbus.

Op 17 december is het kerstconcert van het 55-pluskoor in Krimpen.