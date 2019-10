Thuiszorgorganisatie Ambachtzorg failliet

Thuizorgorganisatie Ambachtzorg in Hendrik-Ido-Ambacht is failliet. De rechtbank heeft het bedrijf dinsdag failliet verklaard. De zorg aan de 150 ouderen en gehandicapten gaat wel door.

"De eerste zorg was om de zorg aan de cliënten voort te zetten", zegt curator Slotboom. "Dat lijkt goed te lukken."

Over de oorzaak van het faillissement kan de curator nog niets zeggen. Daar heeft hij zich nog niet in verdiept. Ook is het nog niet duidelijk of er overnamekandidaten zijn.

"Die zijn er vrijwel altijd", legt Slotboom uit. "Maar omdat dit niet mijn hoogste prioriteit had, heb ik nog niet in beeld welke partijen er zijn. En daar komt bij, die andere partijen hebben er ook niks aan als alles in elkaar zakt."

Bij Ambachtzorg werken 44 mensen, plus een aantal oproepkrachten.