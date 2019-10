Grote zorgen bij politie Rotterdam: 'Structureel te weinig personeel'

Grote zorgen bij de politie Rotterdam. Mitchell Scheers, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van politievakbond ANPV, ziet een structureel probleem: "We hebben te weinig personeel." Dat tekort leidt tot onwerkbare situaties in Rotterdam en omgeving.

"Het is weer een gekkenhuis op Rotterdam-Zuid", meldde de politie Charlois dinsdagavond via Twitter. Beroving, dierenmishandeling en conflicten staan op de lange lijst, maar er zijn onvoldoende wagens.

"Elke politiemelding wordt gerangschikt", zegt Scheers in gesprek met Rijnmond. "Intern onderscheiden we drie soorten meldingen: spoed, nu en later. Bij spoedmeldingen zetten we wel eens een wagen in van een aangrenzende gemeente, maar dan komen ze er daar weer een tekort."

Scheers zegt dat er afspraken zijn over een minimale bezetting om alle meldingen aan te kunnen, maar die afspraken kunnen niet worden nagekomen. "Er staan politiewagens stil omdat we te weinig personeel hebben."

De voorzitter van de politievakbond maakt zich grote zorgen om de situatie. "Er zijn steeds vaker gaten in roosters, omdat er meer mensen vertrekken bij de politie dan dat er bij komen. Daarnaast valt één op de zes mensen in opleiding af."

Volgens de voorzitter van de bond moet er serieus gekeken worden hoe er mensen overtuigd kunnen worden bij de politie te komen én te blijven. We moeten serieus gaan kijken hoe we mensen overtuigen bij de politie te komen en te blijven. Veel mensen zeggen: "waarom zou ik bij de politie gaan werken als ik begin met een salaris van 1600 euro bruto per maand? Daar kun je in Rotterdam geen huis van kopen."