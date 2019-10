Rotterdamse politie ontdekt 160.000 euro in verborgen ruimte Audi

Dat gebeurde dinsdagmiddag langs de A16, schrijft de politie op Twitter. Bij controle van de auto bleek het middenconsole open te kunnen. In de ruimte eronder zat het geld verstopt, zo is te zien op een filmpje van de politie.

Het rijgedrag van de man viel agenten op, waarop zij besloten de Audi te volgen. In Rotterdam-IJsselmonde stopte de man bij een pand. Korte tijd later kwam hij met een gevulde rugzak naar buiten en reed hij weer weg. Op de A16, ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht zetten de agenten de Audi stil. Het vermoeden dat er iets niet klopte bleek waar.

De rugzak was leeg, maar in de verborgen ruimte werd dus veel geld gevonden. De politie denkt dat dat is verkregen uit criminele activiteiten. De Albaniër is daarom aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld en de Audi zijn in beslag genomen.