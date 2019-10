Verhaar en Fischer: 'Hoop dat Advocaat geleerd heeft van Sparta-tijd'

''Dick Advocaat staat erom bekend dat hij de boel goed op scherp kan zetten'', zegt Verhaar. ''Bij Sparta vlogen de vonken er de eerste weken letterlijk vanaf, alleen ging er toen iets mis dat de hiërarchie in het team niet hersteld werd. Ik hoop dat ze dat nu wel voor elkaar krijgen. Hopelijk hebben ze er van geleerd bij Sparta. Ik denk het wel.''

Fischer weet nog precies wat de eerste woorden van Advocaat waren toen hij bij Sparta binnenkwam. ''Hij zei dat hij niet echt te spreken was over de kwaliteiten toen. Bij ons was Fred Grim meer de veldtrainer. En Cor is meer van de arm om de schouder'', aldus Fischer.

Verhaar voegt toe: ''Cor is een aardige man en ontzettend eerlijk. Hij zegt wat hij vindt en is niet hetzelfde als Dick. Hij geeft tegengas en ik denk dat Dick dat heel erg in hem waardeert.''

John de Wolf

Naast Pot is ook John de Wolf in beeld als nieuwe assistent van Advocaat. Een andere speler van Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, speelde in 2015 bij Excelsior Maassluis onder De Wolf. De Schiedammer kwam als interim-trainer en hield de club toen in de Topklasse. ''Hij was direct en hard. Dat vonden wij als spelers fijn'', zegt Mendes Moreira.

''Spelers houden er van dat iemand recht voor zijn raap is en er niet omheen draait. Ik denk dat het een goede keuze van Feyenoord is. Het is niet best gelopen. Misschien komt er nieuw elan in de club en dat ze zo de weg omhoog weer kunnen vinden.''