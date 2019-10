Ken Je Kijken, Dereks Rotterdam: 'Goeie Stijlbreuk, dat is Rotterdam'

Matthijs en Menno bekijken 'lelijke architectuurpareltjes' in Rotterdam.

De zevende aflevering van Ken Je Kijken, Dereks Rotterdam staat in het teken van het Rotterdamse straatbeeld. Rotterdam verandert de afgelopen jaren in een wel heel hoog tempo en niet iedereen plukt daar de vruchten van. In deze aflevering van Ken je Kijken bespreek Derek de veranderende stad.