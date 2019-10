Botteghin: 'Stam was een goede, duidelijke trainer'

Eric Botteghin ontvluchtte op een benefietavond van Power2Fly even de malaise bij Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers sprak wel over de situatie bij de club. ''Het zijn gekke dagen en het is een moeilijke periode'', aldus Botteghin.

Trainer Jaap Stam stapte maandagmiddag vanwege de tegenvallende resultaten op bij Feyenoord. Botteghin beaamt dat de spelers best door hadden gewild met Stam. ''We wilden dit seizoen succesvol zijn met Stam. Helaas is dat niet gebeurd. Ik vind hem nog steeds een heel goede coach. Hij is heel duidelijk en zijn manier om te voetballen is goed. Wij moeten het uiteindelijk doen en dat is helaas niet gebeurd.''

Botteghin hoorde niet persoonlijk van Stam dat hij er mee zou stoppen. ''Ik heb daarna wel met hem gesproken, maar niet bij de club. Natuurlijk is het een vervelende situatie. Maar het is zijn eigen beslissing en hij voelt zich beter zo.''

Advocaat

Dick Advocaat is zo goed als zeker de opvolger van Stam. De 72-jarige Hagenaar was in 2016 ook al even op het trainingsveld van Feyenoord om de toenmalige hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst te ondersteunen. ''We hebben toen niet echt contact met hem gehad. Giovanni was onze trainer. Hij was niet bij ons, maar meer bij Giovanni. Natuurlijk ken ik hem wel, maar dus niet persoonlijk.''