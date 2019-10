Rotterdamse journalist Mark Hoogstad krijgt eigen beurs

Journalisten kunnen een plan indienen voor bijvoorbeeld een boek, longread of podcast. Een onafhankelijke jury zal dan bepalen wie de winnaar wordt. Het winnende verhaal zal worden gepubliceerd via een lokaal of nationaal medium.

Het fonds is een initiatief van mensen die dichtbij Hoogstad stonden. Zij willen iets doen met de 'geestelijke nalatenschap' van Hoogstad. "Hieruit is het idee geboren om de Mark Hoogstad-beurs in het leven te roepen die de journalistieke erfenis van Hoogstad eert én een waardevolle impuls levert aan het lokale journalistieke landschap van Rotterdam", staat in een persbericht.

'Zo houden we mijn vader in leven'

"Namens de hele familie kan ik zeggen dat we het een supermooi initiatief vinden. Zo houden we mijn vader en zijn werk in leven", zegt zijn dochter Floor Hoogstad. "Ik denk dat hij heel trots zou zijn geweest dat er in zijn naam een journalist wordt aangespoord om de tijd te nemen om iets moois te maken. Ik weet zeker dat hij er direct over getwitterd zou hebben."

Hoogstad, die in november 2018 op 48-jarige leeftijd overleed aan kanker, was een voorstander van 'slow journalism'; contacten opbouwen, vertrouwen winnen, doorvragen.

"Steeds vaker waande ik mij een vakkenvuller die een pistool tegen het voorhoofd gedrukt krijgt: een berichtje hier, een ankeilertje daar, een stoppertje zus, een stukje zo. En dat alles in een ziedend tempo", schreef hij in journalistenvakblad Villamedia in mei 2018. Het tempo waarmee het nieuws wordt gemaakt, maakte hem naar eigen zeggen een slechtere journalist.

Hoogstad werkte voor het NRC Handelsblad, AD en Trouw. Hij schreef ook het boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden.' Hij kreeg er de Rotterdamse Persprijs voor.

Op zoek naar financiering

De gemeente Rotterdam heeft 12.500 euro ter beschikking gesteld van de Mark Hoogstad-beurs. Voorwaarde is dat er ook andere partijen financieel mee gaan doen. Daar zijn de initiatiefnemers nog naar op zoek.

Komend voorjaar wordt bekend hoe journalisten zich kunnen aanmelden voor de beurs.