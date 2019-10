SP Rotterdam: 'Camelot zette vijftig bewoners Coolsingel onterecht op straat'

SP Rotterdam maakt zich zorgen over de ex-bewoners van een antikraakpand aan de Coolsingel in Rotterdam. De vijftig bewoners werden dakloos na een brand in het pand, begin deze maand. De partij verwijt de verhuurder van het pand, Camelot, wangedrag.

Vanwege de brand werden de bewoners geëvacueerd. Daarna kregen ze van Camelot niet of nauwelijks toegang tot hun bezittingen. Een aantal bewoners moest op straat slapen, omdat Camelot geen alternatieve slaapplek voor ze regelde. Ook werden afspraken niet nagekomen en werden de huurcontracten per direct ontbonden.

En dat is in strijd met het huurrecht, schrijft de partij in een persbericht. "We zien dat antikraakverhuurders de rechten van huurders niet respecteren en huurders worden hierdoor zwaar gedupeerd", zegt raadslid Taylan Cicek.

"De gemeente Rotterdam moet kritisch kijken naar de praktijken van deze commerciële bedrijven die de regels regelmatig aan hun laars lappen. Camelot en andere antikraakverhuurders die over de schreef gaan moeten op het matje worden geroepen en de gemeente moet strenger handhaven."

SP Rotterdam heeft hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.