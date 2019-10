Gaat het Albert Schweitzer in Zwijndrecht 's avonds en in het weekend dicht?

De locatie van het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Zwijndrecht wordt mogelijk alleen nog een dagcentrum voor planbare, niet-complexe zorg. De Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur van het ziekenhuis willen dat en gaan laten onderzoeken of dat haalbaar is.

Dat zou betekenen dat de locatie in Zwijndrecht 's nachts en in het weekend dicht gaat. Overdag zouden dan alleen poliklinische spreekuren, onderzoeken en operaties waar patiënten geen nacht voor in het ziekenhuis hoeven te blijven, plaatsvinden. De locatie in Dordrecht zal in dat scenario de complexere zorg op zich nemen.

"Een opsplitsing tussen kliniek en dagcentrum is in onze ogen nu de beste optie", zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. "Het is ook een logische keuze, passend in allerlei landelijke bewegingen, zoals de terugloop in klinische opnames en in de gemiddelde ligduur, de toenemende specialisatie en clustering van zorgtaken, de noodzaak om kostenbewust te werken en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel."

Het ziekenhuis wil er in het eerste kwartaal van 2020 een klap op geven. Daarom moet nog voor het einde van dit jaar een onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van het plan.