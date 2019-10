Bekerduels Sparta en ASWH live op radio Rijnmond

Sparta, ASWH en Excelsior Maassluis komen woensdagavond in actie in de eerste ronde van de beker. Sparta - FC Volendam en Spakenburg - ASWH zijn live te volgen in Radio Rijnmond Sport.

Het duel op Het Kasteel begint om 20.45 uur en het commentaar komt van Bart Nolles. Een uur eerder is de aftrap van Spakenburg - ASWH waar Philip van Es verslag van doet. Dat duel is extra interessant omdat Spakenburg-trainer John de Wolf vanaf vandaag in dienst is van Feyenoord.

Dennis van Eersel presenteert de uitzending vanaf 19:00 uur en besteedt ook aandacht aan de officiele aanstelling van Dick Advocaat door Feyenoord.

Opstelling ASWH

Franken, Braaf, Van de Werp, Lima, Bijl, Bosscha, Korporaal, Van den Bosch, Yildirim, Loukili, Van de Kreeke.

Opstelling Sparta

Harush, Karami, Vriends, Abels, Faye, Rigo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Rayhi, Veldwijk, Piroe.