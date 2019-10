Excelsior-trainer Moniz niet van plan op zich aan te passen aan De Graafschap

Mendes Moreira over De Graafschap-uit: 'Belangrijk om een keer aan te haken'

Ondanks de teleurstellende resultaten van Excelsior in uitwedstrijden dit seizoen, vindt Excelsior-trainer Ricardo Moniz dat zijn team vrijdagavond revanche moet nemen op De Graafschap. "We moeten een keer als favoriet winnend afsluiten," vertelt de oefenmeester.

Een jaar geleden, bijna op de dag af, verloor Excelsior met 4-1 in Doetinchem. "Ik hoorde net dat ze toen een fantastische wedstrijd speelde," zegt Moniz. "Daarin moet je, net zo als afgelopen woensdag, revanche willen nemen."

Uitwedstrijden

Excelsior en uitwedstrijden is dit seizoen geen gelukkig huwelijk. Van de zes wedstrijden buiten Rotterdam won Excelsior er slechts één. Uit tegen Jong AZ werd het 1-2 aan het begin van het seizoen. Pijnlijker zijn de nederlagen tegen Telstar (3-0), NAC (2-1) en SC Cambuur (4-0).

Moniz wil zich niet aanpassen aan de tegenstander. "Elke tegenstander heeft moeite met druk," concludeert Moniz. "Je kan het alleen niet altijd even hoog doen." In de filosofie van Moniz zet Excelsior op dertig meter al druk. "Je moet alleen niet drukken om het drukken maar om aan te vallen. Dat betekent drukken om de bal te veroveren en binnen acht seconde bij het doel te zijn."

Defensieve organisatie

Een goed resultaat tegen De Graafschap begint volgens Moniz bij een goede defensieve organisatie. "Daar is nog werk aan de winkel maar met de terugkeer van Thomas Verhaar en Dogucan Haspolat moeten we daar beter voor uitgerust zijn."

Haspolat verving de geblesseerde Siebe Horemans tegen Jong Ajax als rechtsback. Die taak vervulde hij naar behoren. Tegen NEC mocht de middenvelder zich weer laten zien als back, naar tevredenheid van Moniz. "Hij is doelgerichter dan Horemans als het gaat om overlappen en een assist geven," vertelt de oefenmeester.





Volledige selectie

Excelsior mist alleen de geschorste Sander Fischer in Doetinchem. Siebe Horemans ontbrak tegen Jong Ajax maar is fit genoeg om te spelen. De rechtsback zat in de bekerwedstrijd tegen NEC ook al op de bank.

De wedstrijd van Excelsior begint om 20.00 en volg je live via Radio Rijnmond of rijnmond.nl.