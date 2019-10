AD-journalisten winnen prijs over serie Rotterdamse Tweebosbuurt

De Persprijs Rotterdam 2019 is gewonnen door twee journalisten van het AD. Peter Groenendijk en fotografe Sanne Donders kregen de prijs voor hun serie over de Rotterdamse Tweebosbuurt.

Daar liggen tientallen bewoners in de clinch met de woningcorporatie en de gemeente over de geplande sloop van hun woningen.

De uitreiking van de Rotterdamse journalistenprijs was in de Grote Zaal van debatcentrum Arminius. Het werd voor de veertiende keer uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar de inmiddels overleden Mark Hoogstad voor zijn boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden', over het politieke landschap van Rotterdam.

Het AD-duo krijgt 5000 euro en een sculptuur van kunstenaar Ming Hou Chen.