Griezelen in Halloweentuin Vlaardingen: 'Ik heb me nog ingehouden voor de kinderen'

Griezelen in de Halloweentuin van Marco en Patricia in 'Vlaardingen-Holyween'

Het is een beetje uit de hand gelopen. Marco en Patricia Beuman uit Vlaardingen-Holy krijgen er geen genoeg van: Halloween! De tuin van het stel trekt veel bekijks uit de hele regio. "Vooral het laboratorium van dokter Frankenstein valt in de smaak", glundert Marco.

Het is de vijfde keer dat de tuin aan de Annie Romein Verschoorkade compleet in griezelsferen is opgetuigd. "Ik zocht een nieuwe hobby en heb 'm gevonden", zegt Marco over zijn Halloweenpassie.

"Ik deed inspiratie op via YouTube in Amerika. Ik ben bovendien elektromonteur, dus heb allerlei printplaten en materiaal in Amerika gekocht en ben aan de slag gegaan." Het resultaat van de noeste arbeid is overweldigend. De tuingrot is dit jaar het elektrische hoogtepunt. Vorig jaar stonden er heksen, nu het laboratorium van Frankenstein.

Doodskist

Skeletten van mensen en dieren, grafstenen, pompoenen, bewegende beelden achter het raam en een bewegende doodskist. "Dat is dit jaar iets nieuws", zegt Marco terwijl hij naar de onheilspellend krakende houten kist wijst. "Ik heb me nog ingehouden voor de kinderen", lacht hij.

"Nee, de kinderen rennen nog niet gillend weg, maar ze houden wel afstand", lacht Patricia, zijn vrouw. Met scholen uit de buurt is afgesproken dat kinderen in groepjes langs kunnen gaan en er ook een 'griezelles' volgt. "Vorig jaar moesten ze in wormen graaien", vertelt Marco.

'Holyween'

"Ik ben er het hele jaar mee bezig geweest maar dan breek ik 'm ook rustig af als Halloween geweest is. Volgend jaar weer uiteraard. En het is hier uiteraard 'Holyween' en geen gewoon Halloween", lacht Marco Beuman.

"Ook op Facebook zijn we onder die naam te vinden". In Vlaardingen-Holy dus. Volg de vleermuizen en je bent er.

De horrortuin is nog tot vrijdag te bekijken.