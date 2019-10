John de Wolf: 'Feyenoord keek al langer of er draagvlak was voor mij'

"Ik heb al gesprekken gehad over van alles en nog wat met Sjaak Troost", aldus De Wolf. "Toen we elkaar vandaag aan de telefoon hadden is dat wel wat moois. Hij heeft een tijd geleden gezegd dat hij me binnen Feyenoord wilde hebben. Hij wilde toen gaan kijken of er draagvlak voor mij is. En dan is het ineens zo. Dat is mooi om mee te maken."

Stroomversnelling

De Wolf weet pas enkele dagen dat hij op de rol stond om assistent-trainer te worden bij de club waar hij als verdediger furore. "Ik denk dat ik dinsdagmorgen begon. Ik heb gistermiddag bij Dick Advocaat thuis gezeten met Cor Pot en daarna moest ik naar FOX. Daarna was het over en weer met telefoonverkeer. Maar pas vanmiddag is het rondgekomen. Om zes uur werd het naar buiten gebracht."

