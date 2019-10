'Schoon' en superluxe cruiseschip komt naar Rotterdam

De MSC Grandiosa begint donderdag aan haar maidentrip. Het nieuwste vlaggenschip en tevens grootste cruiseschip van de Zwitserse rederij MSC Cruises vertrekt donderdagavond vanuit St. Nazaire in Frankrijk richting Le Havre en komt maandagmorgen aan in Rotterdam. De Grandiosa is het meest milieuvriendelijke en innovatieve cruiseschip van de wereld.

Het enorme schip is meer dan 331 meter lang, 43 meter breed en 65 meter hoog. Aan boord zijn 2421 hutten voor meer dan 6300 passagiers en 1700 bemanningsleden. De grootte maakt het schip niet per se bijzonder; dat zijn vooral de milieuvriendelijke technologieën die in dit nieuwe schip verwerkt zijn.

De Mediterranean Shipping Company (MSC) heeft een manier gevonden om met een katalysator negentig procent minder schadelijke stikstofdioxide te produceren. Daarnaast heeft de scheepvaartmaatschappij een nieuw afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld, waardoor de impact van lozingen aanzienlijk beperkt wordt.

Voldoet aan strengste eisen

Ook verbruikt het minder brandstof per passagier en maakt het gebruik van walstroom als ze ligt aangemeerd in de haven. En daarmee voldoet de Grandiosa aan de strengste milieu-eisen ter wereld en kan het bijvoorbeeld ook in de Baltische Zee en Alaska varen.

Milieuorganisaties en GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad zijn kritisch op de vervuilende uitstoot van de cruiseschepen. GroenLinks wil de schepen om die reden weren en laten uitwijken naar de Maasvlakte of Hoek van Holland. De komende drie jaar blijven ze vooralsnog contractueel aan de Wilhelminakade.

Het Havenbedrijf Rotterdam denkt dat de plannen voor verduurzaming van de cruiseschepen de noodzaak voor een verhuizing niet nodig maken. Veel schepen stappen over op LNG en/of maken gebruik van walstroom.

Rotterdam ontvangt dit jaar met 108 schepen een stuk meer cruiseschepen dan vorig jaar. Dat komt doordat MSC en het Britse Cruise & Maritime Voyages (CMV) de havenstad verkozen boven Amsterdam. Die stad besloot acht euro toeristenbelasting per passagier in te gaan voeren. Cruise Port Rotterdam is blij met deze toename, vanwege de extra inkomsten voor de stad. Maar sommige omwonenden vrezen het lawaai en de drukte rond de Wilhelminakade.

Kristallen trap

Gasten van de Grandiosa kunnen tijdens hun verblijf kiezen uit elf restaurants en twintig bars. Er is een Swarovski-kristallen trap, een winkelcentrum en een promenade in Mediterrane stijl. Cirque du Soleil at Sea verzorgt twee nieuwe acrobatische shows en er is een tentoonstelling met 26 originele prenten van de wereldberoemde Franse kunstenaar Edgar Degas.



Maandagmorgen rond 10.00 uur meert de Grandiosa aan bij de Wilhelminakade, in hartje Rotterdam. Daar wachten tweeduizend reisagenten het schip op, om er een nacht op te slapen en bijgepraat te worden over alle milieu-aspecten en het aanbod voor de gasten. Vanaf 23 november gaat het schip voor het eerst cruisen, in eerste instantie vooral rond de westelijke kant van de Middellandse zee.

De MSC Grandiosa wordt volgende week zaterdag in Hamburg gedoopt door actrice Sophia Loren, doopmoeder van de rederij. Het is het vijfde nieuwe schip dat de rederij de afgelopen dertig maanden in gebruik heeft genomen. De bedoeling is dat er zeventien schepen volgen tot aan 2027; een miljardeninvestering voor het bedrijf.