Vijf arrestaties na vierde plofkraak in de regio

Politiewoordvoerder Mirjam Boers over de zoveelste plofkraak in de regio.

Bij winkelcentrum Bieshof in Dordrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak geweest, meldt de politie. Getuigen zagen na de klap mannen op een scooter vluchten en een auto wegrijden.

De politie heeft kort na de plofkraak vijf verdachten aangehouden op de N3, de randweg van Dordrecht. Of en hoeveel geld er is buitgemaakt is nog niet bekend. De verdachten komen uit Amsterdam en zullen gelijk donderdag worden gehoord.

Explosievenexperts doen nog onderzoek. Ook de brandweer bekijkt nog of er schade is aan het pand waar de automaat in zit. De woningen erboven hoeven in elk geval niet te worden ontruimd.

Wéér een plofkraak

Het is de vierde plofkraak in korte tijd in onze regio. De afgelopen weken was het ook twee keer raak in Spijkenisse en een keer in Vlaardingen.

De kraken zijn telkens in de nacht van woensdag op donderdag. "Dat valt ons ook op", aldus een woordvoerder van de politie. "Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar alle plofkraken worden naast elkaar gehouden."