Het weer vandaag: laatste zonnige dag

Vandaag is het zonnig in het Rijnmondgebied met alleen wat flarden met hoge sluierbewolking. Het wordt vanmiddag maximaal 10 graden.

De oostenwind waait opnieuw matig, windkracht 3 of 4. In de loop van de avond en vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en uiteindelijk raakt het bewolkt. De temperatuur komt niet lager meer uit dan 5 graden op de eilanden en 1 graad in Gorinchem. Er staat een matige en aan zee later vrij krachtige zuidoosten.

Morgen is het bewolkt en gaat het in de ochtend vanuit het zuidwesten regenen. In de loop van de middag wordt het tijdelijk droger. Het wordt 14 graden en er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidenwind.

Vooruitzichten

In het weekend is het wisselvallig met geregeld regen of buien en soms wat zon. Zaterdag wordt het 15 en op zondag 12 graden. De wind waait uit zuid tot zuidwest en waait flink door zodat heel wat blad van de bomen zal waaien.