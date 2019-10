RET gaat groene stroom van Eneco gebruiken en wil emissievrij worden

Het Rotterdamse OV-bedrijf zette eerder dit jaar een aanbesteding uit, waarin als eis was opgenomen dat de leverancier nieuwe, duurzame opwekcapaciteit in Nederland zou bijbouwen. Woensdag tekenden de twee bedrijven een contract voor de komende tien jaar.

RET-Directeur Maurice Unck: "Onderdeel van het contract is bovendien dat Eneco zonnepanelen legt op minimaal één en mogelijk meer RET-gebouwen, te beginnen met ruim tweeduizend vierkante op complex Kleiweg."

Bekeken wordt ook of een deel van de opgewekte energie gedeeld kan worden met bedrijven of woningen in de omgeving.

Op 15 december gaan de eerste 55 elektrische bussen rijden. In 2030 zijn alle bussen van de RET emissievrij.