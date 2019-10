Duo dat zestien inbraken pleegde in de regio voor de rechter

Ze lieten een spoor van vernieling achter in de regio. De twee mannen die donderdag voor de rechter verschijnen voor een reeks inbraken; zestien in totaal.

De twee worden verdacht toe te hebben geslagen in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en Berkel en Rodenrijs. Vooral horecazaken moesten het ontgelden, maar ook een juwelier werd slachtoffer.

In september vorig jaar zouden de twee heren, die al maanden vastzitten, zijn begonnen met hun rooftocht door de regio. Het eerste slachtoffer was in Rotterdam. Daarna bleef het een poosje stil, maar vanaf januari is het bijna dagelijks raak.

Ravage

"Het was een behoorlijke ravage", zegt de dochter van de eigenaar van een zaak in Vlaardingen. "Het rolluik was opengebroken, de ruit ingeslagen en ze hebben geprobeerd om de gokkast open te breken."

Vaak zouden de twee op zoek zijn geweest naar geld en de inhoud van de gokkast. "Niet dat zoiets zin heeft, want de gokkast is ’s avonds altijd leeg", gaat de vrouw verder. Bij het openbreken klapte een metalen plaat op de voet van de inbreker, die daardoor mank het pand verliet. Dat was zelfs te zien op beelden van een inbraak op een andere locatie, later die nacht.

De zaak is goed verzekerd, maar "niet alles is gedekt", legt ze uit. "Er blijft toch een schadepost achter van enkele duizenden euro’s. Het is speciaal glas en het rolluik was behoorlijk kapot gegaan. Ik hoop dat die gasten best lang achter de tralies blijven zitten."

'Op zijn platte bakkes'

De inbraken leveren vaak nauwelijks iets op. Het hoogste bedrag dat buitgemaakt is, is duizend euro. "Bij ons viel er niets te halen", zegt de eigenaresse van een bruin café in Rotterdam. "De kassalade was leeg, net als de gokkast."

De inbreker kwam volgens de eigenaresse niet echt over als een handige man. "Hij is door het raam gekomen en ging meteen op zijn platte bakkes. Daarna ging hij op een statafel staan. Daar hebben ze zijn voetafdruk van af weten te halen."

"Ik hoop dat ze dit soort gasten wel harder gaan aanpakken", zegt de eigenaresse. "Februari is een maand waarin mensen weinig geld hebben. En als er buiten niks is, gaan ze het binnen halen."

In beeld

Als laatste was een horecagelegenheid in Krimpen aan den IJssel aan de beurt. Dat was in februari. "Hij stond pontificaal in beeld", zegt de eigenaar. "Hij had niet gedacht dat ik net nieuwe camera’s had geplaatst."

Ook in dit geval was er sprake van dezelfde werkwijze: het maken van een gat in de ruit, nadat het rolluik geforceerd was.

Er nauwelijks geld meegenomen; de twee gokkasten waren leeg. "Je bent verzekerd, maar het kost uiteindelijk toch wel weer tijd", zegt de uitbater van het eetcafé. "Een ruit van die grootte kost toch al snel zeshonderd euro. Tel daar dan nog het bestickeren bij op. Hoe groot de schade was aan de gokkasten, dat weet ik niet."

Volgens de eigenaar zou het wel eens kunnen zijn dat de twee een paar maanden eerder al een keer zijn komen kijken. "Er is toen een steen door de ruit gegooid. Dat was voor mij de aanleiding om een camera te plaatsen. Dat heeft blijkbaar geholpen, want een paar dagen na de inbraak bij mij werden ze opgepakt."

De zitting van donderdag is een zogenoemde pro forma-zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De advocaat van de hoofdverdachte heeft nog niet gereageerd.