Bewoner na plofkraak: "We dachten dat DuPont ontplofte, zo hard was die knal"

De eigenaren van de woningen boven de ontplofte geldautomaat in Dordrecht zijn al twee jaar bezig om de machine weg te krijgen. Dat zegt een van de bewoners van de woontoren bij winkelcentrum Bieshof in de wijk Stadspolders.

Midden in de nacht bliezen mannen de geldautomaat op. Vijf verdachten uit Amsterdam konden later op de N3 worden aangehouden.

Het complex boven de geldautomaat telt zeventig woningen, zegt een bewoner. "We zijn wel heel blij dat onze woningen niet onbewoonbaar zijn verklaard door de explosies."

Volgens hem was de automaat gisteren nog bijgevuld met geld en werd er al rekening mee gehouden dat het snel mis kon gaan. "We zijn al twee jaar bezig om de machine daar weg te krijgen, maar de beheerder wil dat niet."

DuPont

Sommige bewoners schrokken zo erg van de harde explosie dat ze dachten dat zich een chemische ramp voltrok. "Om kwart voor drie was er een knal en even later een tweede knal. We schrokken ons helemaal kapot", zegt Cindy Schotman.

"Ik woon op de zevende etage. Mijn vader kwam er ook uit. We dachten dat het bij het chemische bedrijf DuPont was."

Haar vader Henk vult aan: "We keken uit het raam, maar zagen geen steekvlam of zoiets. Toen keek ik uit een ander raam naar beneden en zag allerlei troep op straat. Toen bleek het om een plofkraak te gaan."



De explosie in Dordrecht is de vierde plofkraak in korte tijd in onze regio. De afgelopen weken was het ook twee keer raak in Spijkenisse en een keer in Vlaardingen.

De kraken waren telkens in de nacht van woensdag op donderdag. "Dat valt ons ook op", aldus een woordvoerder van de politie. "Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar alle plofkraken worden naast elkaar gehouden."