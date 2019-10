Extra FC Rijnmond rond eerste training Advocaat bij Feyenoord

Rijnmond staat de hele dag in het teken van de eerste training van Dick Advocaat bij Feyenoord. We zijn live bij de eerste training, de persconferentie en de dag wordt afgesloten met een extra uitzending van FC Rijnmond. Excelsior-speler Thomas Verhaar, die onder Advocaat en Pot speelde bij Sparta, is te gast.

Om 10.45 uur leiden Advocaat, Cor Pot en John de Wolf hun eerste training bij Feyenoord. Deze is toegankelijk voor publiek en Rijnmond is daar uiteraard bij. Rond 14.15 uur geeft Advocaat een persconferentie. Feyenoord-volger Dennis van Eersel is namens ons aanwezig in De Kuip.

Om 17.20 uur is er een extra FC Rijnmond met beelden van de eerste training, de persconferentie en Feyenoord-aanvoerder Eric Botteghin over de trainerswissel op Rotterdam Zuid. Naast Thomas Verhaar zitten Ruud van Os en Dennis van Eersel aan de desk. Vanzelfsprekend is er vrijdag 1 november een reguliere FC Rijnmond, waarin wij ook stil staan bij de succesvolle bekerweek van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht.