Poll: Wat moet Advocaat als eerste aanpakken bij Feyenoord?

De eerste training van Dick Advocaat als nieuwe trainer van Feyenoord vindt donderdagochtend plaats. Na de dramatische resultaten van het team onder voormalige trainer Jaap Stam, is er werk aan de winkel.

Maar waar zou Advocaat volgens jou moeten beginnen? Liggen de teleurstellende resultaten aan de mentaliteit van de spelers? Doen de verdedigers het niet goed? Moet er in een andere formatie gespeeld worden met vijf verdedigers? Of is de algehele basistechniek van het team niet goed?

Wat denk jij? Laat jouw mening hieronder weten.





Rijnmond zendt de eerste training van Feyenoord om 10.45 uur online live uit.