LIVE: Berghuis terug op trainingsveld na 'knieblessure'

Steven Berghuis is hersteld van zijn 'knieblessure' en stond donderdagochtend gewoon op het trainingsveld van Feyenoord. De aanvaller moest zich in de rust van Ajax-Feyenoord laten wisselen. Er werden direct vraagtekens geplaatst bij zijn wissel, waarvoor Jaap Stam aangaf dat het om een blessure ging aan zien knie.

Gelukkig voor Feyenoord is Berghuis snel hersteld van die blessure. Op de eerste training van Dick Advocaat zagen we de nieuwe trainer veelvuldig contact zoeken met zijn spelers. Hij legde zijn arm onder andere om Leroy Fer en Ridgeciano Haps. Advocaat werd bijgestaan door zijn assistenten Cor Pot, John de Wolf en Said Bakkati.

Donderdagavond praten we uitgebreid na over de eerste dag van Advocaat, Pot en De Wolf bij Feyenoord in een extra FC Rijnmond. De uitzending begint om 17:20 uur.

Kijk hier live mee naar de eerste training: