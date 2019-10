Rijnmond Onderneemt: Videobedrijf 20-jarige Timo groeit als kool

En dan kom je vaak heel mooie verhalen tegen, zoals dat van Timo van den Berg uit Rhoon. Hij is pas twintig jaar, maar toch al ruim twee jaar met succes ondernemer.

"Ik heb altijd al iets met camera's gehad", legt Timo uit, wiens bedrijf zich volledig richt op videografie. Het begon ooit met een eigen YouTube-kanaal, maar groeide uit tot een volwaardig bedrijf. "Ik had op mijn achttiende mijn eerste klus bij de Praxis en moest toen een factuur opsturen, dus toen besloot ik mijzelf direct in te schrijven bij de Kamer van Koophandel."

Jonge baas

En waar Timo -zoals veel videografen- zelfstandig begon, is hij nu al op 20-jarige leeftijd de eigenaar van een bedrijf met meerdere personeelsleden. "En dat is soms best gek, want mijn stagiair is bijvoorbeeld 19 jaar, dus dat scheelt maar één jaar", zegt Timo, die onlangs met zijn onderneming een erkend leerbedrijf is geworden. "Het is dan vooral de vraag of ze je serieus nemen, maar over het algemeen zit ik met iedereen op één lijn."

Vanuit een kantoorpand in Poortugaal, wat midden in een woonwijk ligt, proberen Timo en zijn collega's continu op zoek te gaan naar nieuwe klanten om pakkende video's voor te maken.

"Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het hier over een paar jaar ook zonder mijn aanwezigheid kan doordraaien", verklaart de 20-jarige Timo, die daarnaast ook als dj is te boeken en onlangs een eigen festival in Katwijk heeft georganiseerd. "Als het zover is wil ik mij terugtrekken en misschien wel andere bedrijven opstarten en nog meer leuke dingen doen."