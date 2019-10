Wapen moord rapper Bolle in Rotterdam gevonden

Het vuurwapen waarmee Gondilio Lowland, alias rapper Bolle, op 10 oktober vorig jaar is doodgeschoten, is opgedoken in Rotterdam. Het wapen werd gevonden in augustus dit jaar.

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut staat nagenoeg vast dat de kogel die de 19-jarige ‘Bolle’ in zijn borst trof, is verschoten met dit wapen. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Amsterdam, waar de 21-jarige Ogilvan J. terechtstaat op verdenking van moord dan wel doodslag. J. ontkent dat hij Bolle heeft doodgeschoten.

Naar het vuurwapen is lang gezocht, volgens de rechtbank omdat "niemand er iets over wilde zeggen". Hoe het in Rotterdam is beland, is onduidelijk.

J. en Bolle kenden elkaar. J. ontkent dat zij ruzie met elkaar hadden over een meisje, zoals door getuigen is beweerd, onder wie J.'s moeder. Bolle werd op klaarlichte dag in Amsterdam doodgeschoten, in de buurt van zijn huis.