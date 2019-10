Dit weten we nu over de plofkraak in Dordrecht:

De politie heeft donderdagmorgen vijf Amsterdammers opgepakt voor de plofkraak in de Dordtse wijk Stadspolders. Er zijn nog veel vragen voor de politie. Maar wat weten we tot zover?

Volgens de politie hoorden omwonenden rond 03:20 uur een harde klap. Getuigen zagen toen een scooter en een auto wegrijden.

In de directe omgeving werden vervolgens meerdere auto's gecontroleerd door de politie.. In de buurt van de Randweg Dordrecht (N3), op de Randweg en op de A15 werden drie auto's aan de kant gezet. De wagens zijn in beslag genomen door de politie. De vijf inzittenden (18-, 19-, 21- en 26 jaar oud) zijn allen aangehouden.



De geldautomaat zat in de woonflat Sequoia, de hoogste woontoren van Stadspolders. De plofkraak zorgde daar voor veel schade, maar de bewoners hoefden hun huis niet te verlaten.



De afdeling Forensische Opsporing van de politie is geassisteerd door de explosievenexpert van de politie.

Het is de vierde plofkraak op donderdag op rij. Vorige week was het raak in Spijkenisse. Daarvoor werden geldautomaten opgeblazen in Vlaardingen en nogmaals Spijkenisse.



Voor de plofkraak in Vlaardingen heeft de politie in Amsterdam twee mannen opgepakt uit Rotterdam en Schiedam. Die werden een paar dagen later weer vrijgelaten.