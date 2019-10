De FIOD heeft donderdag een inval gedaan in een woning in Dirksland. Volgens een woordvoerder maakt de inval aan de Vroonweg deel uit van een langer lopend onderzoek naar belastingontduiking.

Ook de explosievenexpert van de politie heeft geholpen bij het onderzoek. Waar precies naar gezocht is, mocht een woordvoerder niet zeggen. Wel is administratie in beslag genomen.

Er is donderdag in Dirksland niemand in deze zaak aangehouden.