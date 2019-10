Rotterdammer gearresteerd voor beroving en mishandeling

Een man uit Rotterdam is woensdagavond laat opgepakt voor een gewelddadige beroving in de plaats Axel in Zeeland. Die vond een dag eerder plaats.

Agenten hielden 'm aan tijdens een controle op de A58, iets verderop bij Kruiningen in Zeeland.

Bij de beroving in Axel werd het slachtoffer een auto ingetrokken, mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Het slachtoffer wist uiteindelijk te ontsnappen. Bij de beroving werd een horloge en portemonnee gestolen.

Auto in beslag genomen

De opgepakte Rotterdam is 21 jaar en zit vast in afwachting van verder onderzoek en verhoor. Zijn auto is in beslag genomen.