Veel publiek en pers bij eerste training Advocaat

Eerste training van Feyenoord met Dick Advocaat, John de Wolf, Cor Pot en Said Bakkati

Op Sven van Beek na was de hele selectie van Feyenoord compleet. Ook Steven Berghuis was aanwezig. Afgelopen zondag in de rust van Ajax-Feyenoord werd de aanvaller gewisseld vanwege een knieblessure, al werden er toen al vraagtekens gezet bij de ernst van die kwetsuur.

Advocaat liet zich gaandeweg de training steeds vaker horen. Hij vroeg om meer snelheid in de passing en legde regelmatig een hand om de schouder bij bijvoorbeeld Leroy Fer en Ridgeciano Haps.

De training werd afgewerkt onder grote belangstelling van vele supporters en journalisten. Om 14.15 uur geeft Advocaat een persconferentie en deze is live te volgen op Rijnmond.nl. Donderdagavond is er een extra uitzending van FC Rijnmond. Thomas Verhaar, die bij Sparta speelde onder Advocaat en Pot, is onze gast.