Youp van 't Hek in het Oude Luxor Theater: 'er zijn zoveel zeikerds van mijn leeftijd'

Iedereen die succesvol is, heeft weleens geblunderd. Dat hoort nou eenmaal bij het leven. Dit beseft Youp van 't Hek zich vandaag de dag maar al te goed. In zijn nieuwe show 'Met de kennis van nu', kijkt hij terug op zijn leven met hetgeen wat hij nu weet. De komende maand staat hij in het Oude Luxor Theater met zijn show.

Van 't Hek schuift niet onder stoelen of banken hoe dol hij is op het theater in Rotterdam. In het Oude Luxor Theater hebben al veel cabaretiers gestaan, dat spreekt hem erg aan. "De stoelen hebben al vaak op hun flikker gehad. Toon Hermans stond hier, André van Duin, Snip en Snap, Herman Finkers (...). Dat proeft zo'n gebouw."

Hij vindt de interactie met het publiek in deze zaal geweldig. "Je staat in deze zaal vrij dicht op het publiek. Er is geen zaal die zo hard lacht als het Oude Luxor. Volgens mij hebben we hier wel eens een cd opgenomen voor puur voor het gelach." Als hij ooit stopt, lijkt het hem geweldig om zijn laatste shows zowel in het Oude Luxor als Carré te spelen. "Want, ik blijf natuurlijk Amsterdammer."

Wijze lessen

Met vragen over Flappie, Buckler bier of het Ikea stapelbed hoef je bij Youp van 't Hek niet aan te komen. Maar voor het delen van een levensles staat hij wel open.

"Je moet doen wat je wil doen. Volg je hart. Er moet worden gelachen en geen getut en gezeik. Ouder worden we natuurlijk allemaal. Maar, je moet niet mutsig oud worden. Er zijn zoveel zeikerds van mijn leeftijd.''