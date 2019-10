Troost: 'Advocaat is een toverdokter'

Feyenoord heeft donderdagochtend voor het eerst getraind onder de nieuwe coach Dick Advocaat. Volgens de ad-interim technisch directeur Sjaak Troost is Advocaat de 'toverdokter' die in staat is om die verandering toe te brengen, waardoor Feyenoord wél de benodigde punten gaat pakken.

"Dick Advocaat heeft bij andere uitdagingen die hij is aangegaan al bewezen dat hij de man is om Feyenoord weer op de rit te krijgen", vertelt Troost bij de eerste training van Advocaat.

Bakkati blijft, De Wolf sluit aan

Het aanblijven van Said Bakkati als assistent-trainer is volgens Troost een logisch gevolg van zijn functioneren de afgelopen vijf maanden. "Bakkati heeft een hele goede indruk gemaakt. Hij is kundig, loyaal en ligt goed in de groep. Dat bij elkaar opgeteld is de reden dat wij hebben gezegd: 'Jij blijft erbij'." Naast Advocaat en Bakkati zal ook John de Wolf plaatsnemen in de staf van Feyenoord. Sjaak Troost benadrukt dat de oud-verdediger door Feyenoord zelf is aangesteld en niet is meegenomen door Advocaat. "John de Wolf straalt Feyenoord uit, als cultuurdrager en kundige trainer willen wij hem graag op de bank hebben".

Tegenover het nieuwe trio Said Bakkati, John de Wolf en Cor Pot staat het vertrek van de voormalige assistenten Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay.

"We waren niet ontevreden over de mannen die er zaten. Op een gegeven moment is de chemie uitgewerkt en dan houdt het gewoon op. Verandering kan dan een nieuwe impuls geven. Zo werkt de voetballerij", aldus Troost.

Troost houdt vertrouwen

Feyenoord staat op dit moment twaalfde. Troost kan niet precies zeggen waar dat aan ligt. "Er moet er één zijn die de beslissingen maakt en uiteindelijk ben ik dat en daarom moet ik ook de verantwoordelijkheid nemen". Het seizoen is anders gelopen dan van tevoren voorspeld. Toch houdt Troost vertrouwen in Feyenoord: "Ik geloof nog steeds in de kwaliteiten van de groep. Soms komt het er wel uit en soms niet. We staan twaalfde en dat betreur ik."