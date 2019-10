'Eet geen paddenstoelen, tenzij je er verstand van hebt!'

Expert Eline Vis zoekt naar paddenstoelen in het Waterbos in Rockanje

Een flinke stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen liepen rond deze tijd elf mensen een paddenstoelenvergiftiging op. Dit blijkt uit de cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Vaak komen de vergiftigde mensen uit het buitenland. Mogelijk zijn ze niet bekend met de soorten die in Nederland in het bos groeien en welke paddenstoelen eetbaar zijn of niet.

"Van veel paddenstoelen kun je ziek worden. Van het eten van een groene knolamaniet, een knolpaddenstoel, kun je zelfs dood gaan", legt paddenstoelenexpert Eline Vis uit terwijl ze op zoek is naar paddenstoelen in het Waterbos in Rockanje. "Het vervelende is dat je er de eerste twaalf uur na het eten van dit soort geen last van hebt. Als je dan eenmaal ziek wordt, is het al te laat en is je lever al ernstig beschadigd en krijg je uiteindelijk leverfalen."

Het advies van Vis is dan ook: "Eet nooit een paddenstoel als je niet zeker weet dat hij niet giftig is. Als je denkt dat je toch een verkeerde paddenstoel gegeten hebt, ga dan meteen naar een arts en beschrijf zo goed mogelijk de paddenstoel die je hebt gegeten. Zo kan de arts het juiste medicijn geven."