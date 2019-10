Veel animo voor gratis weekje e-biken

"Er is veel animo", zegt Serge van den Arend van een fietsenwinkel in Dordrecht. Hij runt één van de elf zaken die meedoen met de actie 'Probeer een e-bike'.

"We hebben hier drie testfietsen staan en als je er voor de Kerst nog eentje wil proberen moet je snel zijn", raadt hij aan. De grote belangstelling verrast hem overigens niet.

"De e-bike is allang niet meer voor ouderen. Scholieren en forenzen die flinke stukken moeten fietsen, kiezen ook steeds vaker voor de e-bike. Ik verkoop ze inmiddels meer dan gewone fietsen."



Zelf zit hij ook regelmatig op de elektrische fiets: "Ik woon in Oudekerk en met een e-bike is een afstand van iets meer twintig kilometer goed te doen."

Enig nadeel is dat je ook op de e-bike nat kunt worden. "Maar als het slecht weer is zijn er ook méér files. Juist bij slecht weer ga ik dus liever op de e-bike dan met de auto."

Wie in Dordt, Papendrecht of Schiedam vier of vijf dagen een e-bike wil uitproberen kan dat op een speciale website zelf regelen.