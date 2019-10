Advocaat: 'Als de groep achter Stam had gestaan, was hij hier nog trainer geweest'

Dick Advocaat is kritisch op de spelersgroep van Feyenoord. De nieuwe trainer verwijt zijn spelers dat ze te stil zijn en dat zij elkaar te weinig aanspreken op fouten. 'Dat is een proces en dat moet veranderen.'

Advocaat nam vanmorgen het woord in de kleedkamer en verweet hen niet voor de vorige trainer Jaap Stam door het vuur te zijn gegaan. "Ze zeggen wel dat ze als groep achter Stam hebben gestaan, maar als dat zo zou zijn, was hij hier nog trainer geweest."

Gevecht

Feyenoord staat momenteel twaalfde in de eredivisie. Advocaat is strijdbaar. "We staan nu ver achter, maar we willen prijzen en dus Europees voetbal halen. Het wordt een gevecht, maar ik denk dat we een aardig elftal hebben", verklaarde Advocaat, die vast blijft houden aan een 4-3-3 opstelling. Ook liet hij doorschemeren dat Jan-Arie van der Heijden een nieuwe kans krijgt en dat nieuwelingen als Marcos Senesi en Edgar Ié niet zeker zijn van een basisplaats.

Donderdagavond is een extra FC Rijnmond om de eerste werkdag van Advocaat te bespreken. Thomas Verhaar, die bij Sparta werkte onder Advocaat en Pot is onze gast.